Венгрия отрицает подвижки в "языковом конфликте" с Украиной

В МИД Венгрии заявили, что Будапешт перестанет блокировать евроустремления Украины, когда закарпатские венгры "скажут, что согласован языковой закон"

Министерство иностранных дел Венгрии заявляет, что договоренности об урегулировании с Киевом "языкового конфликта" из-за принятия в Украине нового закона об образовании, о чем ранее сообщили украинские дипломаты, как не было, так и нет. Об этом речь идет в заявлении пресс-службы венгерского внешнеполитического ведомства.

"С Украиной нет соглашения по украинскому законодательству об образовании. Украина по-прежнему не выполняет рекомендации Венецианской комиссии", - заявил вчера представитель МИД страны Тамаш Менцер.

Как пишет пресс-служба венгерского ведомства, "согласно сообщениям в украинской прессе, МИД Украины достиг соглашения с венгерскими коллегами по закону об образовании", и тут же добавляет: "эта информация является ложью, так как ситуация идет вразрез с этими данными".

В МИД Венгрии пригрозили, что правительство только тогда перестанет блокировать евроатлантические и европейские инициативы Украины, когда закарпатские венгры "скажут, что согласованы на все детали закона об образовании".

"Мы все еще далеки от этого", - говорится в заявлении венгерских дипломатов.

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При этом замглавы МИД Украины Василий Боднар у себя в Тwitter заявил, что не понимает поведения венгерских коллег.

"МИД Венгрии отрицает результаты переговоров в Ужгороде. Странно получается - с госсекретарем МИД договариваешься о путях решения вопроса, он подтверждает позитив переговоров на камеру, а потом спикер озвучивает совершенно противоположное. Особенности венгерской дипломатии", - посетовал он, а в Twitter МИД Украины позднее выложили фото с этой встречи.

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