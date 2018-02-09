Шепелев обвинил в избиении военную прокуратуру

Экс-депутат утверждает, что якобы два дня из него выбивали информацию о представителях действующей власти

Экс-депутат Александр Шепелев заявляет, что его выкрали и побили неизвестные, которые представились сотрудниками военной прокуратуры. Об этом он заявил сегодня в суде в комментарии журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

Шепелев сообщил, что в декабре прошлого года обратился к президенту Украины Петру Порошенко, главе СБУ Василию Грицаку и генпрокурору Юрию Луценко, что он хочет вернуться в Украину, дать показания и сотрудничать со следствием.

По словам Шепелева, он уже около двух месяцев находится в Киеве. Он сообщил, что границу Украины пересек законно, как именно - не уточнял. "Меня арестовали. Украли, можно сказать. Мешок на голову, в машину. Представились военной прокуратурой. Два дня меня держали непонятно где, требовали от меня информацию, которая у меня есть на действующую власть - по Тимошенко, по Порошенко, по Турчинову, по известным олигархам. Меня сильно били. Потом меня чуть-чуть подштопали, помыли, переодели в другую одежду, потому что та одежда была вся в крови, и я оказался в лесу в Конча-Заспе, где-то на 40-50-м километре, где по анонимному звонку оказалась Служба безопасности Украины", - сказал он.

Шепелев отметил, что сотрудники СБУ привезли его в Киев в СИЗО СБУ на Аскольдовом. Шепелев также сообщил, что люди, представившиеся сотрудниками военной прокуратуры, допрашивая его, все время созванивались по телефону.

В ГПУ отрицают, что сотрудники военной прокуратуры принимали участие в задержании Шепелева.

Ранее Шепелев был доставлен в зал суда с обширными гематомами на лице. По сообщению 112 Украина, он заявил, что сотрудники СБУ "похитили его и избили". В СБУ заявили, что их сотрудники действовали исключительно в рамках законодательства.

Экс-депутата задержали сегодня, 9 февраля. Шепелева подозревают в ряде преступлений. Помимо прочего он проходит подозреваемым по уголовному производству о госизмене.

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