Репутация и джинса: LIGA.net выиграла суд

Прецедент: LIGA.net стало единственным украинским СМИ из скандального списка, которое в суде защитило свою репутацию

Информационное агентство ЛІГАБізнесІнформ (портал LIGA.net) выиграло суд против Галины Плачинды, которая 23.06.2017 на собственной странице в социальной сети Facebook опубликовала сообщение, в котором утверждалось, будто бы на сайте LIGA.net можно разместить джинсу - платный материал без рекламной маркировки. Аналогичный по содержанию пост был размещен 29.06.2017. Об этом говорится в решении Шевченковского суда Киева.

"Ответчик доказательств в подтверждение достоверности информации, опубликованной на ее странице в сети интернет на сайте социальной сети Фейсбук, суду не предоставил", - сказано в решении суда.

Исковые требования LIGA.net суд удовлетворил в полном объеме, решение суда вступило в силу. Суд обязал автора поста опровергнуть информацию о LIGA.net на своей странице в Фейсбук. На момент этой публикации решение суда Галиной Плачиндой не выполнено, опровержение не опубликовано.

LIGA.net изначально решила не требовать материальной компенсации: ответчику следует возместить только судебные издержки в сумме 640 грн.

В исковом заявлении отмечалось, что редакционная политика LIGA.net базируется на принципах оперативности, достоверности и объективности. LIGA.net - неизменный лидер по соблюдению журналистских стандартов среди крупных украинских интернет-СМИ по версии профильного аудитора, Института массовой информации.

Пользуясь случаем, обращаем внимание всех потенциальных партнеров и рекламодателей: по рынку могут бродить некие "прайсы" PR-агентств, в которых LIGA.net может быть названа среди медиа, размещающих платные публикации без всякой маркировки. Это не соответствует действительности. Простой и эффективный способ получить рекламу или PR на LIGA.net - обратиться в коммерческий департамент Ligamedia (+38044 585-24-06; adv@liga.net; коммерческий директор Светлана Гетьман: S.Hetman@liga.net). Вам будет предложен набор вариантов продвижения, от традиционной баннерной рекламы и организации событий в пресс-центре до нативных партнерских проектов.

Ligamedia - независимый медиа-холдинг Украины, управляющий портфелем из нескольких бизнес - единиц: информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ с собственным пресс-центром, новостного портала LIGA.net, ЛІГА.Club, а также рекламного агентства ADLOVE. Холдинг Ligamedia входит в группу компаний ЛІГА. LIGA.net посещают 3,2 млн уникальных пользователей в месяц, аудитория портала отличается от большинства медиаресурсов качественными источниками трафика и высокой конверсией для платежеспособного сегмента.

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