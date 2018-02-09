Мэттис призвал Раду быстрее принять закон о нацбезопасности

Закон обеспечит прочную правовую основу для реформ в сфере обороны, отметил министр обороны США

Министр обороны США Джеймс Мэттис призывает Верховную Раду к скорейшему принятию закона о национальной безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Поскольку Верховная Рада готовится к обсуждению закона о нацбезопасности, министр обороны США Мэттис призывает к скорейшему принятию законодательства, которое обеспечит прочную правовую основу для реформ в сфере обороны для поддержания безопасной и демократической Украины", - говорится в сообщении.

5 февраля президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о соответствующем законопроекте по нацбезопасности.

Рассмотрев документ, СНБО одобрил его и предложил Порошенко внести законопроект с подписью секретаря ведомства Александра Турчинова на рассмотрение Верховной Рады.

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