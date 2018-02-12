"Пропавший" на полтора месяца мэр Одессы так и не вышел на работу

По данным пресс-службы горсовета, Геннадий Труханов не будет проводить сегодняшнее совещание - он якобы находится в командировке в Чехии

Первый вице-мэр Одессы Анатолий Орловский снова проводит аппаратное совещание в горсовете, поскольку градоначальник Геннадий Труханов якобы находится в командировке в Чехии. Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Геннадий Труханов не будет проводить сегодняшнее совещание - он находится в командировке в Чехии. Соответствующее распоряжение и.о. мэра Орловского будет опубликовано на официальном сайте города", - отметили в горсовете.

Мэр Одессы более полутора месяцев отсутствует на рабочем месте. Аппаратные совещания проводит Орловский.

8 февраля 2018 года и.о. мэра продлил неоплачиваемый отпуск Труханову до 11 февраля на основании соответствующего поручения.

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Ранее сообщалось, что Труханов уже 41 день отсутствует на работе.

По данным журналистского расследования программы Слідство.Інфо, Труханов имеет гражданство РФ и владеет 20 офшорными компаниями. Журналисты узнали, что имя мэра Одессы в качестве гражданина РФ есть в документах и переписке, которые были опубликованы в рамках проекта Панамский архив. Все раскрытые документы указывают на то, что Труханов имеет российскую регистрацию. Сам Труханов опроверг эту информацию.



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Некоторые СМИ объясняют неприбытие в Одессу Труханова тем, что продолжается расследование детективами НАБУ махинации с покупкой Одесской мэрией многоэтажки за 185 миллионов гривень для размещения в здании "Евромэрии".

Установлено, что сначала здание в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Завод "Краян" было продано за 4 миллиона гривень, а через несколько месяцев его приобрела по резко завышенной цене Одесская мэрия. В декабря 2016 года следователи НАБУ инициировали наложение ареста на счета компании-продавца "Девелопмент элит".

Соломенский райсуд Киева по ходатайству НАБУ арестовал банковский счет, на который были переведены 185 миллионов гривень за здание для "Евромэрии" Одессы, поскольку цена была явно завышена.

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