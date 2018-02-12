Порошенко: Путин не держит слово - в Донбассе 600 танков РФ

Президент подчеркнул, что у Путина в Украине столько армии, что он в любой момент может способствовать обострению ситуации

Страна-агрессор Россия может в любой момент попытаться обострить ситуацию в Украине. Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

"У Путина в Украине столько армии, что он в любой момент может способствовать обострению ситуации, если ему вздумается. Я однажды рассказывал канцлеру Меркель: Вы можете себе представить, что на востоке Украины сейчас находится больше танков, чем есть в наличии у Бундесвера? На этой небольшой территории расположено 600 танков", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что самый тяжелый момент был тогда, когда в феврале 2015 года от пуль регулярной российской армии ежедневно погибало около 25 украинских солдат.

"В Минске мы просидели 19 часов без сна, без еды. Затем была достигнута договоренность, чего не произошло бы без поддержки федерального канцлера Ангелы Меркель", - напомнил он.

"Мы, украинцы, очень благодарны ей за это, ведь ситуация тогда была очень сложной", - подчеркнул Порошенко.

"Однако, как знает весь мир: президент РФ не выполняет взятые на себя обещания. Всегда, когда он хочет, он способствует очередной эскалации", - подчеркнул Порошенко.

По словам президента, после заключения минских договоренностей были убиты 824 человека.

26 июня 2017 года Порошенко заявил, что 128 украинских заложников находятся на оккупированной территории Донбасса, более 40 человек в российских тюрьмах.

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