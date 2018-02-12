В Польше пояснили, на каком основании приняли Саакашвили

Польша согласилась удовлетворить заявление о реадмиссии Саакашвили, приняв во внимание тот факт, что политик женат на гражданке ЕС

Польша согласилась на реадмиссию Михаила Саакашвили на основании заявления, поданного Национальной миграционной службой Украины главнокомандующему пограничной охраной Польши. Об этом сообщается на сайте польского пограничного ведомства.

Согласно сообщению, 12 февраля 2018 года Саакашвили был допущен на территорию Польши.

"Основанием для принятия решения было заявление о реадмиссии, поданное Государственной миграционной службой Украины главнокомандующему пограничной охраной. Принимая во внимание тот факт, что М. Саакашвили является супругом гражданки государства-члена Европейского Союза, просьба украинской стороны была воспринята положительно", - сказано в сообщении.

Ранее неизвестные в зеленой форме задержали Саакашвили в кафе рядом с офисом партии Рух нових сил и увезли в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что это были военнослужащие Госпогранслужбы, представители миграционной службы и полиции.

В ГПСУ подтвердили задержание Саакашвили и сообщили, что он отправлен в страну, откуда прибыл с нарушением законодательства.

10 сентября 2017 года Саакашвили с помощью сторонников пересек польско-украинскую границу.

Адвокат политика Руслан Чернолуцкий утверждает, что Саакашвили находился в Украине законно.

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