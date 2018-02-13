Саакашвили заявил о намерении снова вернуться из Польши в Украину

Лидер Руха новых сил отметил, что не теряет надежды и будет добиваться смены власти в Украине "мирным путем"

Лидер Руха ноых сил Михаил Саакашвили заявил, что найдет способ вернуться в Украину из Польши. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK.

"Конечно, я буду возвращаться в Украину, и я найду, как это сделать", - заявил Саакашвили. "Я думаю, что мы найдем путь, как это сделать абсолютно легально, и я думаю, что очень мало времени осталось этой власти", - добавил он.



По его словам, он пребывает в отеле в Варшаве и к нему приставлена охрана.

Также он рассказал, что в Польше его готовы были принять, по договоренности с украинской стороной о том, что он согласится выехать добровольно. Он отметил, что против него применяли силу.



Сакашвили подчеркнул, что не теряет надежды и будет добиваться смены власти в Украине "мирным путем".

В Госпогранслужбе подтвердили задержание Саакашвили около 15:00 12 февраля и сообщили, что он отправлен в страну, откуда прибыл с нарушением законодательства.

Через несколько часов после задержания в Киеве, Саакашвили уже приземлился в аэропорту Варшавы. Польша впустила политика на законных основаниях: жена Саакашвили гражданка одной из стран Евросоюза. Как сообщили в польской погранслужбе, основанием такого решения было заявление о реадмиссии, поданное Госпогранслужбой Украины.

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