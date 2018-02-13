USD:  26.62  27.02   EUR:  32.61  33.29  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Лутковская открыла производство по реадмиссии Саакашвили

13.02.2018 14:28
Омбудсмен представит свой вывод после получения информации от правоохранительных органов
Лутковская открыла производство по реадмиссии Саакашвили
Валерия Лутковская

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская открыла производство по процедуре реадмиссии политика Михаила Саакашвили в Польшу. Об этом она сообщила в комментарии УНИАН.

"Производство открыто. Пока нет результатов производства, ничего я не прокомментирую", - заявила Лутковская.

По словам омбудсмена, она направила запросы о процедуре возвращения Саакашвили в Польшу в правоохранительные органы. После получения ответов и их анализа Лутковская озвучит свою позицию.

"Как только будет получен ответ, тогда я, проанализировав ответ, смогу сказать, есть какие-то нарушения или нет", - добавила она.

Омбудсмен уточнила, что открывает производство по собственной инициативе, когда видит потенциальные нарушения прав человека.

Вчера Саакашвили был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии. В Госпогранслужбе заявили, что политик находился в Украине незаконно, так как прибыл из Польши с нарушением законодательства. Польская сторона подтвердила, что дала свое согласие на возвращение Саакашвили.  

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.  

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 