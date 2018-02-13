"Прошел проверки": ОГА о чиновнике, который был в партии Русь

В Луганской облгосадминистрации заявили сегодня LIGA.net, что Юрий Бережной прошел все спецпроверки до своего назначения на новую должность

Вчера, 12 февраля, глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз назначил начальником управления развития и содержания автомобильных дорог Юрия Бережного, который некоторое время был членом партии Русь. Эту информацию сегодня LIGA.net подтвердили в пресс-службе Луганской ОВГА.

"Юрий Бережной в 2006-2010 годах состоял в партии Русь, он в то время баллотировался в Луганский городской совет", - уточнили в пресс-службе.

В 2010 году Бережной был уже был беспартийным. В августе 2013 года его назначили начальником управления внешнеэкономической деятельности облгосадминистрации.

"До своего назначения он прошел все необходимые проверки", - подчеркнули в пресс-службе.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука у себя в Facebook отметил, что Бережной является председателем городской организации "Русь" во временно оккупированном Луганске.

Фото: facebook.com/george.tuka

Бережной до начала гибридной войны в Луганске работал в команде регионалов Пристюка-Голенко: с 2010 года был директором областного коммунального предприятия "Региональное агентство содействия инвестициям".

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