"Прошел проверки": ОГА о чиновнике, который был в партии Русь
Вчера, 12 февраля, глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз назначил начальником управления развития и содержания автомобильных дорог Юрия Бережного, который некоторое время был членом партии Русь. Эту информацию сегодня LIGA.net подтвердили в пресс-службе Луганской ОВГА.
"Юрий Бережной в 2006-2010 годах состоял в партии Русь, он в то время баллотировался в Луганский городской совет", - уточнили в пресс-службе.
В 2010 году Бережной был уже был беспартийным. В августе 2013 года его назначили начальником управления внешнеэкономической деятельности облгосадминистрации.
"До своего назначения он прошел все необходимые проверки", - подчеркнули в пресс-службе.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука у себя в Facebook отметил, что Бережной является председателем городской организации "Русь" во временно оккупированном Луганске.
Фото: facebook.com/george.tuka
Бережной до начала гибридной войны в Луганске работал в команде регионалов Пристюка-Голенко: с 2010 года был директором областного коммунального предприятия "Региональное агентство содействия инвестициям".
Читайте также: Юрий Гарбуз стал новым главой Луганской ОВГА
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:14
-
13:54
-
12:40
-
12:56
-
11:41