Саакашвили: Я буду восстанавливать свое украинское гражданство

Также он заявил, что со своим окружением организует массовое протестное движение в Украине

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не намерен просить политического убежища в Польше, а собирается восстановить свое украинское гражданство. Об этом Саакашвили сказал во время пресс-конференции в Варшаве.

"И они (польские власти, - ред.) спросили официально, потому что это официальная процедура польской власти, планирую ли я обращаться за политическим убежищем в Польше. На что я ответил, что у меня нет таких намерений, я не буду обращаться", - сказал Саакашвили.

По словам политика, он планирует восстановить свое украинское гражданство.

"Попытка избавиться от меня как от украинского политика - обречена. Я был, я остаюсь украинским политиком, так же, как и являюсь грузином, естественно. Но я буду восстанавливать свое украинское гражданство", - отметил Саакашвили.

Также он заявил, что со своим окружением организует массовое протестное движение в Украине. "Это движение будет расширяться и я найду фактическую возможность присоединиться к нему", - сказал политик.

В ближайшие дни, по словам Саакашвили, он планирует посетить свою семью в Нидерландах. "Это действительно так. В следующие дни. Дальше я буду двигаться по всей Европе и заниматься политической деятельностью", - сказал политик.

Вчера Саакашвили был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии. В Госпогранслужбе заявили, что политик находился в Украине незаконно, так как прибыл из Польши с нарушением законодательства. Польская сторона подтвердила, что дала свое согласие на возвращение Саакашвили.Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская открыла производство по процедуре реадмиссии политика.

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