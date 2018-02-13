Законопроект Порошенко об антикорсуде не отвечает условиям - МВФ

Глава миссии фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что получение Киевом очередного транша зависит от того, как быстро и эффективно будет запущен суд

Президентский законопроект о создании Антикоррупционного суда не соответствует условиям программы Международного валютного фонда. Об этом сказал глава представительства миссии фонда в Украине Йоста Люнгман в интервью Hromadske.ua.

"Что действительно определяющее - это необходимость создать независимый Антикоррупционный суд, набрать независимых судей с безупречной репутацией, запустить работу этого суда без задержек. По законопроекту существует широкий консенсус (среди международных партнеров и доноров) - документ в нынешнем его виде не обеспечивает вышеупомянутых результатов, он не соответствует требованиям программы МВФ, а также рекомендациям Венецианской комиссии. Сейчас необходимо сделать шаг назад и обеспечить создание законодательства, которое усилит успешную борьбу с коррупцией среди чиновников", - заявил чиновник.

Среди других требований программы чиновник называет повышение цен на газ, процесс приватизации, пенсионная, а также земельная реформы.

Он отметил, что создание независимого антикоррупционного суда - ключевое требование для следующего этапа проверки, которая должна определить, получит ли Украина очередной транш от МВФ.

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