Столтенберг анонсировал встречу с Порошенко в Мюнхене

Встреча должна состояться в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности на этой неделе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует встретиться с президентом Петром Порошенко в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 16-18 февраля. Об этом глава альянса сказал сегодня на пресс-конференции, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

"Я встречусь с президентом Порошенко позже на этой неделе в Мюнхене", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что сотрудничество НАТО с Киевом продолжается, вопреки блокированию со стороны Венгрии евроатлантической интеграции страны. Столтенберг выразил надежду, что Украина и Венгрия урегулируют вопрос по языку обучения для представителей нацменьшинств, основываясь на выводах Венецианской комиссии.

"Я призываю Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии, чтобы решить эту проблему между Украиной и Венгрией", - сказал Столтенберг.

Ранее глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Фриз заявила, что, блокируя проведение заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны, Венгрия способствует политике государства-агрессора России, направленной на разрушение Североатлантического альянса изнутри.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.