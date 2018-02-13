Лавров: РФ готова к диалогу с ЕС, но о санкциях просить не будет

РФ готова возобновить "равноправный, взаимовыгодный диалог без ультиматумов, требований покаяться", подчеркнул глава МИД страны-агрессора

Россия открыта к возобновлению взаимовыгодных экономических отношений со странами Евросоюза, но не станет просить прекратить политику санкций. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня на пресс-конференции по итогам встречи с бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом, передает пропагандистское издание ТАСС.

"Как мы уже не раз говорили, мы не будем никого упрашивать эту политику менять. Мы рассчитываем, как неоднократно подчеркнул президент Путин, что здравый смысл возьмет верх и политика, которая преследует идеологизированные цели, которые ставит геополитические расчеты выше экономических интересов, конечно, никуда нас не приведет", - сказал Лавров.

По его словам, РФ всегда готова, чтобы возобновить "равноправный, взаимоуважительный, взаимовыгодный диалог". "Без ультиматумов, требований покаяться, извиниться", - подчеркнул Лавров.

22 января 2018 года Лавров очередной раз списал противостояние Запада и РФ на "русофобию", которая якобы охватила цивилизованный мир.

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