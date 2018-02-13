Венгрия выдвинула условие разблокирования комиссии Украина-НАТО

Глава МИД Венгрии заявил, что его страна не откажется от своей нынешней политики в отношении украинского закона об образовании

Венгрия продолжит блокировать евроатлантическую интеграцию Украины до тех пор, пока Украина не откажется от реализации закона об образовании, которой, по мнению венгерской стороны, должно предшествовать согласование норм закона с нацменьшинствами. Об этом на пресс-конференции в Будапеште заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

"Чтобы Венгрия сняла свое вето (проведения заседания комиссии Украина-НАТО, - ред.), Украина должна, в соответствии с ожиданиями Венецианской комиссии и Европейского союза, воздержаться от начала реализации закона до тех пор, пока не придет к соглашению по каждой детали законодательства с национальными меньшинствами, включая венгерское меньшинство", - сказал он.

"Если украинское правительство издаст указ, согласно которому оно приостанавливает выполнение закона до тех пор, пока эти консультации не закончатся, это станет хорошей основой для переговоров по поиску обнадеживающего решения ситуации", - добавил Сийярто.

Он подчеркнул, что Венгрия не откажется от своей нынешней политики в отношении украинского закона об образовании.

"Каждая страна, которая работает в тесном сотрудничестве с НАТО, берет на себя и реализует годовую программу, и в рамках этого соглашения Украина обязалась уважать права меньшинств. Если Украина серьезно настроена на установление более тесных связей с НАТО и Европейским союзом, то она должна соответствовать этим ожиданиям", - сказал глава МИД Венгрии.

По его словам, сообщения о том, что между Венгрией и Украиной достигнуты какие-то договоренности по поводу закона, не соответствуют действительности.

Сийярто сообщил, что консультации между закарпатскими венграми и правительством Украины могут начаться в среду, 14 февраля.

Ранее сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что сотрудничество НАТО с Киевом продолжается, вопреки блокированию со стороны Венгрии евроатлантической интеграции страны. Он выразил надежду, что Украина и Венгрия урегулируют вопрос по языку обучения для представителей нацменьшинств, основываясь на выводах Венецианской комиссии.

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