В НАБУ рассказали, в чем подозревают Труханова

В ходе проведения следственных действий в том же уголовном производстве задержаны три человека

В НАБУ подтвердили, что сообщили мэру Одессы Геннадию Труханову о подозрении в присвоении и растрате имущества. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Согласно сообщению, уголовное производство открыто по ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Также о подозрении сообщено еще трем чиновникам мэрии города: заместителю мэра, директору департамента коммунальной собственности и председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета, отметили в НАБУ.

"Процессуальное действие совершено в порядке ст. 278, ст. 135 УПК Украины (поскольку местонахождение указанных лиц в настоящее время не установлено) в рамках расследования уголовного производстве по факту завладения средствами местного бюджета Одессы", - сказано в сообщении.

В НАБУ отметили, что сейчас устанавливают, где находятся подозреваемые. В случае их отсутствия, будет решаться вопрос об объявлении в розыск.

Кроме того, сегодня в ходе проведения следственных действий в том же уголовном производстве задержаны еще три человека (одно должностное лицо мэрии Одессы и двое физических лиц-руководителей компании), сообщили в НАБУ.

Еще одному лицу - оценщику - сообщено о подозрении в совершении преступления по ч 5 ст.191, ст. 365-2 УК Украины.

В бюро подчеркнули, что постановления о проведении обысков у одесских чиновников детективы НАБУ получили еще 18-19 декабря 2017 года. Однако 19-20 декабря 2017 года трое должностных лиц мэрии выехали за границу и с тех пор не возвращались. В начале января 2018 года за границу выехал и председатель постоянной комиссии горсовета, сообщили в НАБУ.

Все указанные лица, по мнению следствия, причастны к схеме нанесения убытков местному бюджету Одессы.

Так, в сентябре 2016 г Одесский городской совет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая на начало 2016 году сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО, сообщили в бюро.

"Однако детективы НАБУ и прокуроры САП предотвратили эту попытку легализации и добились наложения ареста на счета частной компании-продавца здания. С тех пор постоянно совершаются попытки снятия ареста со счетов, в том числе путем внезапного изменения цены договора в январе 2018 года", - сказано в сообщении.

В НАБУ рассказали, что в октябре-декабре 2017 года один из действующих депутатов Одесского областного совета, который, по версии следствия, является бенефициаром компании-продавца упомянутого здания, вместе с еще одним лицом предложили сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере 500 тыс долл в обмен на снятие ареста со счетов компании.

Депутату и его сообщнику 12 января 2018 Генеральной прокуратурой Украины сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК.

Ранее местные СМИ сообщали, что сотрудники НАБУ принесли в муниципалитет сразу пять уведомлений о подозрении. Кроме Труханова, по данным журналистов, фигурантами "дела Краяна" стали его заместитель Павел Вугельман, директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор, глава комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябай и еще один чиновник мэрии, имя которого пока неизвестно.

12 января НАБУ объявило депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко и его возможному сообщнику подозрение. Эти двое, считают в бюро, предлагали сотруднику НАБУ взятку $500 тысяч за снятие ареста со счетов предприятия, которое может быть задействовано в коррупционной схеме по растрате бюджетных средств Одессы, вырученных от продажи здания мэрии по завышенным ценам.

В ГПУ позднее заявили, что фигурант дела скрылся от правоохранителей за границей.

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