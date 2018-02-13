Турчинов: Без вмешательства РФ на возврат Донбасса нужны недели

Глава СНБО отмечает, что сейчас военную операцию нельзя планировать - пока РФ вмешивается, невозможно предсказать, сколько войск будут противостоять

На восстановление контроля над оккупированными территориями Донбасса украинской армии понадобится несколько недель, при условии, что Россия не будет вмешиваться. Об этом сказал секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью Hromadske.



"Проблема планирования военной операции на востоке в том, что ты не понимаешь, сколько войск тебе будет противостоять, сколько РФ привлечет дивизий, корпусов, полков или армий. Потенциал, который сегодня на оккупированной территории, это также и регулярные вооруженные силы РФ", - пояснил Турчинов.



По словам секретаря СНБО, в Донбассе воюют и местные жители, но они подчиняются российскому военному руководству. Большую проблему представляет собой "второй эшелон".



"Фактически они используют так называемый "первый" и "второй" корпусы, которые подчиняются 8-й армии Южного военного округа РФ как первый эшелон. А второй эшелон размещен вдоль границы с нашей страной. Это мощные восстановленные подразделения, и в частности авиационные. К тому же, проложенная дополнительная железнодорожная колея, которая позволяет из центральной России очень бысто перебрасывать войска к нашей границе", - рассказал Турчинов.



Также он отметил, что принятый в Раде закон о деоккупации Донбасса не исключает освобождение оккупированных территорий силовым путем.



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