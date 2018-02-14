Перелет Саакашвили из Киева в Варшаву стоил 8 тысяч евро - СМИ
Авиарейс, которым 12 февраля отправили в Польшу экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили, выполнил арендованый самолет Hawker Beechcraft Premier 1A польской авиакомпании. Об этом сообщает программа Схемы.
Самолет с бортовым номером SP-RDW вылетел из аэропорта "Борисполь" в Варшаву в понедельник, 12 февраля, в 16:33. У борта польская регистрация, он принадлежит авиакомпании Jet Story.
Компания предлагает клиентам перелет на таком самолете в направлении Киев-Вашава за восемь тысяч евро.
В Украине организовывать рейс помогала украинская компания Sky Handling. Кто оплатил рейс - неизвестно, в польской компании на этот вопрос не ответили.
Журналисты подали соответствующий запрос в Государственную миграционную службу и Госпогранслужбу.
12 февраля Саакашвили был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии. В Госпогранслужбе заявили, что политик находился в Украине незаконно, так как прибыл из Польши с нарушением законодательства. Польская сторона подтвердила, что дала свое согласие на возвращение Саакашвили.Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская открыла производство по процедуре реадмиссии политика.
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