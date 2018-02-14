Турчинов не исключает, что РФ может начать наступление из Крыма

Секретарь СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что такая концентрация войск оккупантов на украинском полуострове только для обороны не нужна

Cтрана-агрессор Россия сконцентрировала на оккупированной территории Крыма очень мощный военный потенциал. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью Hromadske, отвечая на вопрос есть ли риск того, что РФ может из Крыма наступать на Украину.

"Они сконцентрировали на оккупированной территории Крыма очень мощный военный потенциал, такая концентрация войск только для обороны не нужна. На территории Крыма разместили, в частности, наступательные мощные средства, стратегическую авиацию, ракетные комплексы, которые могут нести и использовать ядерное оружие. Это серьезная опасность", - отметил Турчинов.

Он считает, что Украина должна быть готова дать отпор оккупанту по всем направлениям.

"Мы анализируем ситуацию и видим опасность не только на севере и востоке, но и на юге - это также факт. Соответственно, мы должны быть способны и готовы дать отпор во всех направлениях: от юга до севера", - подчеркнул Турчинов.

24 января 2018 года на полигоне Ангарский Крыма проходили военные противодиверсионные учения российских оккупантов, а также артиллерийских подразделений армейского корпуса Черноморского флота.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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