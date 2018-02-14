Гриневич: Закарпатские венгры отказались от консультаций по языку

Лидеры венгерской общины сообщили, что они не будут участвовать в консультациях из-за представления депутатов Оппоблока в Конституционный суд

Представители венгерского меньшинства сообщили, что не будут участвовать в консультациях по языку образования, которые были запланированы на 14 февраля. Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич на заседании правительства, передает Европравда.

Министр напомнила о запланированной встрече с представителями меньшинства, посвященной поиску путей выхода из кризиса, связанного с языковой нормой закона об образовании. "Мы ведем консультации с венгерской общиной. Уже были встречи в Берегове, Ужгороде и Киеве", - уточнила Гриневич.

Следующий раунд должен был состояться 14 февраля, его называли ключевым.

"Сегодня должны продолжаться эти консультации, но лидеры венгерской общины сообщили, что они не будут участвовать в этих консультациях из-за представления депутатов Оппозиционного блока в Конституционный суд", - заявила она.

Источники в МОН подтвердили, что накануне запланированных консультаций три из трех организаций меньшинств, занимающихся языковым вопросом, одновременно сообщили, что не будут участвовать во встрече.

"Мы видим затягивание процесса", - добавила министр.

13 февраля министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште заявил, что Венгрия продолжит блокировать евроатлантическую интеграцию Украины до тех пор, пока Украина не откажется от реализации закона об образовании, которой, по мнению венгерской стороны, должно предшествовать согласование норм закона с нацменьшинствами.

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