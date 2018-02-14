Минск: РФ так и не применила свое влияние на боевиков

Террористы продолжают размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах, прикрываясь мирными жителями

Украинская сторона на встрече трехсторонней контактной группы в Минске констатировала рост количества обстрелов в Донбассе непрекращающиеся поставки оружия и боеприпасов боевикам с территории РФ. Об этом по итогам встречи написала в своем Facebook пресс-секретарь представителя Украины Дарка Олифер.

По мнению украинской стороны, эскалация стала возможной потому, что за все время действия перемирия РФ так и не применила свое влияние на боевиков с целью прекращения ведения огня.

Кроме того, террористы продолжают размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах, прикрываясь мирными жителями, в частности, в Донецке и Горловке.

"Украинская сторона в очередной раз озвучила требование прекратить поставки вооружений и боеприпасов на неподконтрольную Украине часть Донбасса и вывести с территории Донбасса оружие и российские военные формирования. Мы подчеркиваем необходимость беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО включая неподконтрольный Украине участок российско-украинской границы", - написала Олифер.

Отдельно украинская сторона выразила возмущение обстрелом беспилотника СММ ОБСЕ, который имел место на временно оккупированной территории 9 февраля 2018 года.

Олифер отметила, что Украина настаивает на реализации всего пакета принятых в рамках Минска документов, согласно которым Дебальцево должно перейти под контроль Украины; а Кальмиусское (бывшее Комсомольское), Кумачово, Новоазовск, Саханка должны быть демилитаризированы. Также украинская сторона настаивает на создании зоны безопасности вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы.

"Украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ОРДО. В общем, необходимо починить 17 объектов, однако пока ни один из приборов не удалось починить из-за отсутствия режима тишины", - написала Олифер.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что встреча подгруппы в Минске завершилась безрезультатно.

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