Озвучена статистика боеготовности ВСУ на начало вторжения России

По словам на то время и.о. главы Минобороны Михаила Коваля, армия в Крыму не была готова воевать с оккупантами, не понимая до конца, что происходит

Меньше половины соединений и частей Вооруженных Сил Украины были в состоянии боеготовности в начале 2014 года - незадолго до захвата Крыма российской армией. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом сегодня в Оболонском суде Киева на допросе по делу о госизмене Януковича рассказал нынешний заместитель секретаря СНБО, и.о. министра обороны в 2014 году Михаил Коваль.

По его словам, армия в Крыму не была готова к войне с россиянами.

"Уже лежало тело капитана "альфовца" бездыханное, уже по ним вели огонь, а они еще задумывались, надо ли это делать (воевать, - ред.). И потом был пример 51-й бригады под Еленовкой: когда приехали сепаратисты, с ними побратались, водочки попили, а потом их, как свиней, расстреляли подло", - сказал он.

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Коваль привел статистику боеготовности ВСУ на момент начала войны с Россией:

1) Сухопутные войска - 35 соединений и частей, из них были готовы - 10, частично готовы - 5, не готовых 20;

2) Военно-Морские Силы: 37 соединений и частей, готовых - 14, частично готовых - 8, не готовых - 15;

3) Воздушно-Десантные Войска: 5 бригад, готова лишь одна (95-я житомирская), частично готовых не было.

"В целом по Вооруженным силам Украины: 117 соединений и частей, готовых 56, частично готовых 11, не готовых 50. По всем канонам военного искусства, Вооруженные силы могут исполнять задания при боевой готовности не меньше 70%", - отметил он.

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