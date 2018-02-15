Бундестаг: Германия готова предоставить миротворцев для Донбасса

ФРГ примет "активное участие", если миротворческая операция ООН будет организована, заявил представитель Бундестага Ханс-Петер Бартельс

Уполномоченный Бундестага по вопросам Вооруженных сил член Социал-демократической партии Германии Ханс-Петер Бартельс рассчитывает на участие немецких военных в миротворческой миссии ООН в Донбассе, если такая будет организована. Об этом он сказал в интервью группе изданий Redaktionsnetzwerk Deutschlan, сообщает Deutsche Welle.

По словам Бартельса, Германия возьмет "активное участие" в случае возможного объявления миротворческой операции под эгидой ООН в Донбассе.

Он ссылался на текст соглашения между консерваторами из ХДС/ХСС и социал-демократами о формировании новой "большой коалиции", где возможна миротворческая миссия ООН в Донбассе рассматривается как путь к миру в регионе.

"Возможно участие немецких миротворцев в миссии ООН в Донбассе находит поддержку и в рядах немецких Зеленых", - отмечает издание.

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Эксперт по вопросам обороны этой политической силы Катя Койл заявила, что Германия должна поддержать такую ​​миссию "в зависимости от потребности", в случае принятия Советом Безопасности ООН соответствующего решения.

"Именно такое решение Совбеза стало бы "успехом дипломатии", - убеждена представитель Зеленых.

13 февраля 2018 года в Берлине выразили недовольство результатами выполнения минских договоренностей в Донбассе.

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