Порошенко рассказал, о чем говорил с Путиным по телефону

Президент утверждает, что в ходе разговора речь шла преимущественно об обмене заложниками и разворачивании миротворческой миссии ООН в Донбассе

Президент Петр Порошенко подтвердил, что недавно имел телефонный разговор с президентом государства-оккупанта РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам главы государства, в ходе разговора речь шла преимущественно об обмене заложниками и разворачивании миротворческой миссии ООН в Донбассе.

"Цель состояла в основном из двух частей. Часть первая - то, о чем было заявлено ровно три года назад, в начале 2015 года при заключении Минска-2. Нам, как воздух, нужны миротворцы... Сегодня, за три года кропотливой работы, абсолютное большинство стран - членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, плюс те, кто поддерживает Украину, сейчас твердо отмечают абсолютную необходимость миротворческой миссии ООН", - отметил Порошенко.

При этом он отметил, что "миротворческая миссия должна быть на всей оккупированной территории".

Президент также обсудил с главой РФ возвращение заложников. "Мы в любом случае не можем остановиться на пути освобождения наших заложников... Я обсуждал конкретные детали - списки, конкретные фамилии как тех, кого мы должны вернуть из оккупированных территорий, так и тех, кого мы должны вернуть из России", - отметил Порошенко.

Он не назвал конкретных фамилий, отметив, что не хочет навредить переговорному процессу возвращения.

В то же время глава государства заверил, что теперь делается все возможное, чтобы вернуть как и украинских воинов, которые находятся незаконно в тюрьмах на оккупированной территории, так и журналиста Романа Сущенко, режиссера Олега Сенцова, политзаключенного Александра Кольченко и крымских татар - всех, кто находится на территории РФ.

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В Кремле же рассказали, что Порошенко в телефонном разговоре якобы выразил соболезнования Путину по поводу катастрофы Ан-148 и заявил о готовности взаимодействовать с Россией по расследованию.



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