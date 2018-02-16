Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военных-срочников

Президент подписал указ, который определил сроки увольнения со службы и сроки призыва мужчин возрастом от 20 до 27 лет на срочную службу

Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военных срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную воинскую службу в 2018 году.



Военные срочной службы будут уволены в запас в апреле-мае и в октябре-ноябре. Военных, у которых есть степень высшего образования специалиста или магистра, уволят в апреле-мае, августе и в октябре-ноябре.

Призыв на срочную военную службу в этом году будет в апреле-мае и в октябре-ноябре. Призывать будут пригодных по состоянию здоровья мужчин, которым в день отправления в военные части исполнилось 20 лет и которые не достигли 27 лет.



Кабмин должен определить, сколько граждан Украины подпадают под срочную службу.



Ранее в Генеральном штабе напоминали, что призывники срочной службы не привлекаются к участию в АТО.

По закону о воинской повинности, есть более 33 оснований для отсрочки призыва, а также прописаны ситуации, в которых молодой человек может быть освобожден от призыва.

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