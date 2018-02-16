В Варшаве начались переговоры по "закону о бандеризме"

Во встречах с украинской стороны участвуют вице-премьер-министр Павел Розенко, министр культуры Евгений Нищук и посол Украины в Польше Андрей Дещица

В Варшаве в рамках заседания украинско-польской комиссии по историческим вопросам начались переговоры вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Пйотра Глинского, посвященные недавно принятым поправкам в польский закон об Институте национальной памяти, которые вводят уголовную ответственность за отрицания преступлений украинских националистов. Об этом сообщает в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"В Варшаве начались украинско-польские переговоры на уровне вице-премьер-министров П.Розенко и П.Глинского", - говорится в сообщении.

Судя по фотографиям, во встречах в Варшаве участвуют также министр культуры Евгений Нищук и посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Боднар также сообщил, что украинская делегация встретилась с руководителями Объединения украинцев в Польше.

Подробности о встречах пока неизвестны.

Ранее глава польского МИД Яцек Чапутович заявил, что Польша попытается разъяснить Украине, почему были приняты скандальные поправки к закону об Институте национальной памяти. Он, в частности, анонсировал визит в Варшаву украинского вице-премьера Розенко.

Также Чапутович сообщил, что Конституционный трибунал Польши, который сейчас изучает изменения в закон, может принять во внимание опасения украинцев и несколько изменить его.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.