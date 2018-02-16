Порошенко призвал Европу не признавать российские выборы в Крыму

Президент отметил, что универсальные ценности являются лучшим оружием против российской угрозы

Президент Петр Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности призвал европейских партнеров консолидировано выступить против попыток РФ "разрушить наши демократии". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что Украина как никто другой хорошо знакома с московской гибридной тактикой. "Вот почему я призываю вас: в нашем общем интересе противостоять попыткам России сломать наше единство и разрушить наши демократии. Доказать, что с шантажом и агрессией покончено в Европе. Что Европа является континентом мира, стабильности и сотрудничества. И что универсальные ценности должны уважать все ", - сказал Порошенко.

Он отметил, что эти ценности являются лучшим оружием против российской угрозы.

Порошенко сказал, что есть горький опыт, когда некоторые ради собственной выгоды жертвовали ценностями, и это приводило к ужасным последствиям для всех.

"Итак, нынешняя ситуация с Россией другая? Наш ответ должен быть "нет". "Нет" - признанию российских президентских выборов в оккупированном Крыму. "Нет" - восстановлению полномочий России в Парламентской Ассамблее Совета Европы. "Нет" - умиротворяющим визитам в Москву в поисках экономической выгоды для ваших собственных преимуществ. "Нет" - "Северному потоку-2", который не имеет ничего общего с экономическими интересами, но является политической и энергетической экспансией России. Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей", - подчеркнул президент.

По его словам, это касается и спорта: "В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских играх 2018".

"Я бы сказал даже больше: российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать Всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы", - подчеркнул Порошенко.

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