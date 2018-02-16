Порошенко призвал Европу не признавать российские выборы в Крыму
Президент Петр Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности призвал европейских партнеров консолидировано выступить против попыток РФ "разрушить наши демократии". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент подчеркнул, что Украина как никто другой хорошо знакома с московской гибридной тактикой. "Вот почему я призываю вас: в нашем общем интересе противостоять попыткам России сломать наше единство и разрушить наши демократии. Доказать, что с шантажом и агрессией покончено в Европе. Что Европа является континентом мира, стабильности и сотрудничества. И что универсальные ценности должны уважать все ", - сказал Порошенко.
Он отметил, что эти ценности являются лучшим оружием против российской угрозы.
Порошенко сказал, что есть горький опыт, когда некоторые ради собственной выгоды жертвовали ценностями, и это приводило к ужасным последствиям для всех.
"Итак, нынешняя ситуация с Россией другая? Наш ответ должен быть "нет". "Нет" - признанию российских президентских выборов в оккупированном Крыму. "Нет" - восстановлению полномочий России в Парламентской Ассамблее Совета Европы. "Нет" - умиротворяющим визитам в Москву в поисках экономической выгоды для ваших собственных преимуществ. "Нет" - "Северному потоку-2", который не имеет ничего общего с экономическими интересами, но является политической и энергетической экспансией России. Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей", - подчеркнул президент.
По его словам, это касается и спорта: "В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских играх 2018".
"Я бы сказал даже больше: российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать Всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы", - подчеркнул Порошенко.
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