Порошенко и генсек ООН согласовали основную задачу миротворцев
Президент Петр Порошенко в рамках участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем перспективы развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Собеседники договорились, что главной задачей будущей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации в Донбассе и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.
Порошенко и Гутерриш выразили обеспокоенность продолжением ухудшения ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.
В этом контексте Порошенко отметил необходимость принятия международным сообществом дополнительных мер с целью заставить Россию выполнять резолюции ГА ООН 71/205 и 72/190.
Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что в миротворческой миссии ООН по Донбассу обязательно должен быть полицейский компонент.
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