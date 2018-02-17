Порошенко: В доктрине "русского мира" Европа выглядит как Донецк

Украинский президент напомнил, что необходимо понимать, что такое "русский мир" и привел много примеров того, где он уже "наступил"

Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности выступил с речью, в которой объяснил жителям ЕС, что такое "русский мир" и какие будут последствия его распространения. Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.



"Похоже на то, что в соответствии с доктриной "русского мира" вся Европа должна выглядеть так как Калининград или оккупированный Донецк, а не наоборот", - заявил украинский президент, напомнив, что необходимо понимать, что такое "русский мир" и привел много примеров того, где он уже "наступил".



Порошенко предложил сравнить уровень жизни в бывшем Кенигсберге с жизнью в Мюнхене, а территорию Карелии, которую Россия аннексировала 80 лет назад, с Финской Карелией, или Курильские острова, которые Москва захватила после Второй Мировой войны. Также президент призвал посмотреть на Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, оккупированные Донбасс и Крым.



"Разница между "русским миром" и свободным миром поражает. Мифологический царь Мидас мог превратить в золото все к чему прикасался. "Русский мир" превращает все, к чему прикасается, в руины и упадок", - сказал он.



Украинский лидер напомнил, что права граждан нарушаются везде, где присутствует Россия и, в частности, по отношению к крымским татарам на оккупированном полуострове. По его словам, РФ не хочет присоединять к себе Донбасса, поскольку "это территория подверглась военному нападению Кремля для ослабления и дестабилизации Украины".



"Однако, не Украина является целью России. Россия имеет другую цель. Ее цель заключается в удовлетворении амбиций Кремля и мести за "величайшую катастрофу ХХ века", как Путин охарактеризовал распад Советского Союза. Распад "русского мира" построенного на лжи и насилии", - резюмировал Порошенко.



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