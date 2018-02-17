В Конгрессе США осудили проведение российских выборов в Крыму

Президент Петр Порошенко встретился в Мюнхене с делегацией Конгресса США

Делегация Конгресса США осудила проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму. Об этом шла речь во время встречи делегации с президентом Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко выразил надежду, что финансирование программ помощи Украине в сфере безопасности, включая предоставление вооружений оборонного характера, и в дальнейшем будет получать полную поддержку со стороны Конгресса.

"Стороны также осудили намерение провести российские президентские выборы на временно оккупированной территории Крыма. Были скоординированы дальнейшие шаги по усилению международного фронта по деоккупации украинского Крыма", - сказано в сообщении.

Был также обсужден прогресс Украины в реализации программ реформ и развитие сотрудничества с МВФ.

Президент призвал Конгресс США поддержать официальное признание Соединенными Штатами Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Вчера Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал европейских партнеров не признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму.

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