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Климкин защитил главу МИД Дании: Не наезжайте на моего друга

17.02.2018 20:02
Датский министр иностранных дел отказался отвечать на вопрос об украинских реформах на ланче в Мюнхене. Климкин с ним солидарен
Климкин защитил главу МИД Дании: Не наезжайте на моего друга
Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил в защиту главы МИД Дании Андреса Самуэльсена, который отказался отвечать на вопросы о реформах в Украине на сегодняшнем ланче в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом глава украинского МИДа написал в своем Twitter.

Павел Климкин призвал не критиковать датского дипломата по этому поводу.

"Не наезжайте на моего друга Андреса", - попросил он.

Климкин также признал, что с украинскими реформами есть определенные проблемы, из-за которых сложно говорить о реформах исключительно положительно.

"Он (глава МИД Дании - ред.) прав, что стакан наполовину полон. К тому же у нас таких стаканов много и все их нужно наполнять", - пояснил Климкин, упоминая слова датского коллеги. 


Европейская правда ранее сообщала, что на украинском ланче, организованном Фондом Пинчука, министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен несколько раз подряд отказался отвечать на вопрос о ходе реформ в Украине при президенте Петре Порошенко и сравнил данную тему с вопросами о том, "является ли стакан наполовину пустым или наполовину полным".

Читайте также: Реформы - это не одолжение Западу, они нужны украинцам - Фриланд

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ЛIГАБiзнесIнформ
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