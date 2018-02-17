Климкин защитил главу МИД Дании: Не наезжайте на моего друга

Датский министр иностранных дел отказался отвечать на вопрос об украинских реформах на ланче в Мюнхене. Климкин с ним солидарен

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил в защиту главы МИД Дании Андреса Самуэльсена, который отказался отвечать на вопросы о реформах в Украине на сегодняшнем ланче в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом глава украинского МИДа написал в своем Twitter.



Павел Климкин призвал не критиковать датского дипломата по этому поводу.



"Не наезжайте на моего друга Андреса", - попросил он.



Климкин также признал, что с украинскими реформами есть определенные проблемы, из-за которых сложно говорить о реформах исключительно положительно.



"Он (глава МИД Дании - ред.) прав, что стакан наполовину полон. К тому же у нас таких стаканов много и все их нужно наполнять", - пояснил Климкин, упоминая слова датского коллеги.







Европейская правда ранее сообщала, что на украинском ланче, организованном Фондом Пинчука, министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен несколько раз подряд отказался отвечать на вопрос о ходе реформ в Украине при президенте Петре Порошенко и сравнил данную тему с вопросами о том, "является ли стакан наполовину пустым или наполовину полным".



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