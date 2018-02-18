Финляндия готова участвовать в миротворческой операции в Донбассе

Президент Финляндии сказал, что конфликт в Донбассе - одна из самых серьезных проблем в Европе, и Финляндия должна принять участие в ее урегулировании

Президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил о готовности страны принять участие в возможной миротворческой операции в Донбассе. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Yle.



"Речь идет об одной из наиболее серьезных проблем в Европе, поэтому, если возникнет даже небольшая возможность разрешить кризис, Финляндия должна принять участие в урегулировании этого кризиса", - сказал Ниинистьо.



На конференции бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил участвовать в миротворческой миссии странам, которые не входят в НАТО. Он назвал Финляндию, Швецию и Австрию.



Ниинистьо отметил, что будет сложно набрать 20 тысяч миротворцев из такого маленького количества стран.

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил поэтапно ослаблять санкции против России, если будет достигнута договоренность по миротворческой миссии ООН в Донбассе. Представитель канцлера уже отвергал подобный вариант.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.