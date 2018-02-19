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Беларусь заявила о готовности направить миротворцев в Донбасс

19.02.2018 03:05
Глава МИД Беларуси отметил, что о миротворцах они говорили еще в 2014 году, но тогда эта инициатива была неприемлема для всех сторон
Беларусь заявила о готовности направить миротворцев в Донбасс
Владимир Макей (фото - belta.by)

Беларусь готова участвовать в любых проектах, которые будут способствовать снижению напряженности в Донбассе, в том числе, в миротворческой миссии. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в эфире телеканала СТВ, передает БЕЛТА.

Макей отметил, что еще в 2014 году президент Беларуси Лукашенко говорил о возможности ввести в регион белорусских миротворцев.

"Она (инициатива - ред.) была неприемлема для всех сторон в силу разных причин. Через некоторое время к этой идее вернулись, но время было упущено, и, к сожалению, сейчас, конечно, реализовать эту инициативу является намного более трудным делом, чем это было тогда", - сказал министр.

По словам главы МИД Беларуси, сейчас задача состоит в том, чтобы сблизить видение этой миссии к единому компромиссному решению.

"Можно лишь только подтвердить готовность Беларуси участвовать в любом виде в возможном направлении миротворческого контингента в этот регион, если все стороны договорятся по этому вопросу и если это будет приемлемо для всех вовлеченных в этот конфликт сторон", - подчеркнул Макей.

Финляндия также заявила о готовности страны принять участие в возможной миротворческой операции в Донбассе. 

На Мюнхенской конференции по безопасности бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил участвовать в миротворческой миссии странам, которые не входят в НАТО. Он назвал Финляндию, Швецию и Австрию. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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