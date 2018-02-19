МВФ ожидает от власти Украины неотложного создания антикорсуда

В Фонде хотят увидеть прогресс также и по другим отсроченным мероприятиям, необходимым для программы сотрудничества, а не только по части антикорсуда

Украинская власть обязана сделать все для оперативного принятия закона о создании Антикоррупционного суда, а также показать прогресс в финансовом и энергетическом секторах, чтобы сотрудничество с Международным валютным фондом было продолжено. Об этом заявили в пресс-службе МВФ.

Техническая миссия МВФ под руководством Рона ван Роденома собирала данные о ситуации в Украине с 12 по 16 февраля 2018 года.

"Сейчас важно, чтобы украинская власть обеспечила неотложное рассмотрение (но в соответствии с парламентскими процедурами) законопроекта об Антикоррупционном суде", - не впервые за последние несколько недель отметили в Фонде.

В МВФ подчеркнули, что ожидают от Верховной Рады учета поправок в текст документа по условиям программы обязательств, а также рекомендаций Венецианской комиссии.

Фонд подчеркивает, что власти Украины должны не только оперативно создать антикорсуд, но и продемонстрировать, что есть прогресс в других отсроченных мероприятиях, необходимых для сотрудничества с Фондом. Речь, среди прочего, идет о мерах в энергетическом и налогово-бюджетном секторах.

По состоянию на февраль-2018 долг Украины перед Фондом составляет более $12 млрд.

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13 февраля 2018 года глава представительства миссии фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что президентский законопроект о создании Антикоррупционного суда не соответствует условиям программы МВФ. Он отметил, что создание такого суда - ключевое требование Фонда для следующего этапа проверки, которая должна определить, получит ли Украина новый транш МВФ.

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