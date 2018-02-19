МВД: Шевченковский райсуд остается под охраной Нацгвардии
В МВД заявляют, что информация о снятии охраны подразделениями Нацгвардии с помещения Шевченковского райсуда Киева не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Сейчас там военнослужащие Национальной гвардии продолжают нести службу. В течение дня была проведена замена гвардейцев на этом объекте, в соответствии с планом организации дежурства", - сказано в сообщении.
Также в МВД призвали Государственную судебную администрацию и Высший совет правосудия "выполнить свои обязанности в соответствии со ст. 160 закона Украины о судоустройстве и статусе судей и как можно скорее создать специальную независимую службу охраны судов".
Кроме того, в министерстве утверждают, что министр внутренних дел "как политическая фигура имеет основания давать оценку решениям органов государственной власти, которые демотивируют работников и подрывают авторитет правоохранительных органов".
Нацполиция и Нацгвардия и в дальнейшем будут обеспечивать охрану судов, пока не будет принято другое законное решение, отметили в МВД.
Ранее глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк заявил, что нацгвардейцы якобы отказались отказались охранять Шевченковский райсуд.
Перед этим глава МВД Арсен Аваков предложил прекратить охрану судов силами Нацполиции и Нацгвардии, комментируя решение Шевченковского райсуда Киева отпустить на свободучеловека, нанесшего огнестрельное ранение полицейскому, когда тот охранял суд от нападения радикалов.
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