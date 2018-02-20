Суд назначил рассмотрение апелляций по Труханову и Вугельману

Жалобы прокуратуры на решение суда по избранию меры пресечения для мэра Одессы и его заместителя суд рассмотрит в один день

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение Соломенского райсуда Киева отпустить на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Киева.

В суде отметили, что апелляции зарегистрированы еще вчера, 19 февраля.

По Труханову слушание назначено на 15:30 26 февраля. Председательствовать на заседании будет судья Валерий Лашевич.

Апелляцию по Вугельману рассмотрят в тот же день, 26 февраля, в 12:10. Судья - Иван Рыбак.

14 февраля Труханова и его зама Вугельмана задержали в аэропорту Борисполь, передав НАБУ. Оба фигурируют в уголовном производстве о присвоении и растрате имущества. 15 февраля Соломенский райсуд Киева отпустил обоих на поруки депутата от БПП.

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