Луценко анонсировал суды над экс-министрами времен Януковича

По словам генпрокурора, в этом году в судах начнутся слушания дел бывших министров доходов и сборов, юстиции, энергетики и угольной промышленности

В этом году в украинских судах начнутся слушания дел бывших министров доходов и сборов Александра Клименко, юстиции - Александра Лавриновича, энергетики и угольной промышленности - Эдуарда Ставицкого. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Укринформ.

Он уточнил, что в деле Клименко подозрения вручены 46 людям, из них 26 - лично.

"На этом деле очень четко видно, в чем смысл заочного осуждения - например, в том, что в этом деле наложен арест на имущество на более 6 млрд", - отметил генпрокурор.

Луценко также сообщил, что в ближайшие дни ожидается решение суда о возможности заочного осуждения бизнесмена Сергея Курченко.

"Тут убытки могут достигать 2,8 млрд - по банковской части, 0,5 млрд - по бензиновой части", - уточнил он.

Дело Ставицкого, по словам генпрокурора, находится на стадии ознакомления с материалами.

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9 февраля начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что по делу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича могут отменить решение из-за применения заочной процедуры.

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