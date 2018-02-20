Луценко анонсировал суды над экс-министрами времен Януковича
В этом году в украинских судах начнутся слушания дел бывших министров доходов и сборов Александра Клименко, юстиции - Александра Лавриновича, энергетики и угольной промышленности - Эдуарда Ставицкого. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Укринформ.
Он уточнил, что в деле Клименко подозрения вручены 46 людям, из них 26 - лично.
"На этом деле очень четко видно, в чем смысл заочного осуждения - например, в том, что в этом деле наложен арест на имущество на более 6 млрд", - отметил генпрокурор.
Луценко также сообщил, что в ближайшие дни ожидается решение суда о возможности заочного осуждения бизнесмена Сергея Курченко.
"Тут убытки могут достигать 2,8 млрд - по банковской части, 0,5 млрд - по бензиновой части", - уточнил он.
Дело Ставицкого, по словам генпрокурора, находится на стадии ознакомления с материалами.
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9 февраля начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что по делу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича могут отменить решение из-за применения заочной процедуры.
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