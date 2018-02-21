ГБР объявило конкурс по формированию общественного совета

Свои кандидатуры могут подавать общественные объединения, которые не менее двух лет проводят деятельность в правозащитной сфере

Государственное бюро расследований объявило о проведении конкурса по формированию Совета общественного контроля. Объявление опубликовано на сайте ГБР.

Свои кандидатуры могут подавать общественные объединения, которые действуют в соответствии с законом Украины об общественных объединениях и не менее двух лет проводят деятельность в правозащитной сфере.

ГБР будет принимать заявки с 21 февраля по 7 марта включительно.

Одно общественное объединение может подать только одну кандидатуру. Требования и список необходимых документов детально прописаны в объявлении.

В ГБР отметили, что состав совета будет формироваться путем рейтингового голосования за каждую кандидатуру на учредительном собрании, которое состоится 30 марта. Каждый кандидат должен присутствовать лично и принять участие в голосовании.

Ранее директор ГБР Роман Труба призвал Верховную Раду как можно скорее принять изменения в закон о ГБР, которым передать в бюро полномочия проводить конкурсы на руководящие должности в ГБР.

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