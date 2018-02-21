Порошенко объяснил, почему дает показания суду по видеосвязи

Адвокаты Виктора Януковича поинтересовались причиной личного отсутствия Порошенко на суде: тот ответил, что сейчас идет процесс переформатирования АТО

Украине предстоит "за часы и дни" перестроить систему управления обороной государства по закону о Донбассе, и в рабочем графике президента из-за этого процесса физически нет времени на посещение Оболонского райсуда. Об этом глава государства Петр Порошенко заявил во время дачи онлайн-показаний по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, передает корреспондент LIGA.net.

Таким образом Порошенко ответил на вопрос адвокатов Януковича о том, почему он не прибыл в суд лично, а дает показания по видеосвязи с Банковой. Глава государства сказал, что, по его мнению, такие вопросы вряд ли относятся к компетенции адвоката, "но из уважения к суду" решил описать свой рабочий график.

"Сегодня утром состоялось совещание с руководством ВСУ по закону о реинтеграции Донбасса. У нас за часы и дни мы должны перестроить управление обороной государства на востоке Украины - с созданием оперативного штаба и так далее. Детали я раскрывать не буду", - пояснил он, добавив, что совещание закончилось только в 13:40.

С 14:00 по решению суда Порошенко принимает участие в заседании суда в режиме видеоконференции, а на 15:30 у него уже запланирована первая международная встреча с руководством МИД Дании.

"После этого у меня одно публичное мероприятие и два международных, в том числе и в прямом эфире, можете посмотреть", - отметил он.

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29 июня 2017 года суд разрешил заочное осуждение Януковича. Беглец поначалу заявил из России, что не будет принимать участие в процессе, но в декабре его адвокаты все же вернулись на заседания. По этому делу суд допросит 16 свидетелей стороны защиты (из 138 заявленных).

Янукович проходит подозреваемым в уголовном деле по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы в нарушение конституционного порядка), а также ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК.

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