Госдеп: Без согласия Киева США не пойдут на сделки по Украине

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан похвалил Украину за "успешное проведение реформ"

Вашингтон не согласится на сделку с Украиной без ее согласия, а также будет способствовать восстановлению ее территориальной целостности и независимости. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время визита в Киев, передает Главком.

"Крым - это Украина, Донбасс - это Украина. Мы никогда не согласимся менять один регион на другой. Мы никогда не согласимся заключать соглашения по Украине без согласия Украины ... Мы будем содействовать восстановлению территориальной целостности и обеспечению безопасности ее граждан ", - сказал он во время выступления перед украинскими студентами на тему украинско-американских отношений в среду в Киеве.

По словам американского дипломата, много русскоязычных украинцев погибают, защищая территориальную целостность родины. "Прямыми последствиями российской агрессии стало то, что русскоязычное население больше всего страдает в Донбассе и в Крыму", - отметил Салливан.

Заместитель госсекретаря США похвалил Украину за "успешное проводення реформ".

Также Салливан сегодня выступил в Дипломатической академии Украины.

Визит американского чиновника в Украину состоялся в рамках турне по Европе. Салливан также посетит Германию, Италию, Латвию и Бельгию.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.