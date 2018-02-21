Замгоссекретаря США: Украине нужно принять закон об антикорсуде

Порошенко встретился в Киеве с заместителем государственного секретаря США Джоном Салливаном

В рамках реализации программы реформ важно принять законопроекты о создании Антикоррупционного суда и о национальной безопасности. Об этом на встрече с президентом Петром Порошенко в Киеве заявил заместитель государственного секретаря США Джон Салливан, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе, а также необходимы дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования, в частности по размещению эффективной миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Порошенко подчеркнул, что Украина направляет усилия на урегулирование ситуации в Донбассе политико-дипломатическими методами на основе минских договоренностей. В этом контексте была отдельно отмечена важность принятия закона о реинтеграции.

Стороны подтвердили необходимость продолжения скоординированной политики санкций в отношении РФ до полного выполнения ею минских соглашений, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

"Собеседники затронули вопрос реализации программы реформ в Украине, в частности в рамках продолжения сотрудничества Украины с МВФ. В частности, была отмечена важность принятия законопроектов о создании антикоррупционного суда и о национальной безопасности Украины", - сказано в сообщении.

Ранее Салливан заявил, что Вашингтон не согласится на сделку с Украиной без ее согласия, а также будет способствовать восстановлению ее территориальной целостности и независимости.

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