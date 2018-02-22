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Тимошенко обойдет Порошенко во втором туре: опрос на декабрь-2017

22.02.2018 12:11
Рейтинг лидера Батьківщини на конец 2017 года почти во всех областях был выше, чем у действующего главы государства, говорят данные группы Рейтинг
Тимошенко обойдет Порошенко во втором туре: опрос на декабрь-2017
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Если бы выборы президента Украины проходили в конце декабря 2017 года, лидерами гонки стали бы Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко, причем во втором туре победила бы руководитель партии Батьківщина. Таковы результаты нового исследования, проведенного в конце 2017-го социологической группой Рейтинг.

За Тимошенко в случае проведения выборов в ближайшее время готовы проголосовать 18,7% тех, кто принял бы в них участие и уже определился с выбором.

Порошенко готовы поддержать 15,6% опрошенных среди определившихся и готовых голосовать, Юрия Бойко - 11,7%, Анатолия Гриценко - 9,7%, Олега Ляшко - 8,7%, Вадима Рабиновича - 8,3%, Андрея Садового - 6,4%, Олега Тягнибока - 3,9%, Арсения Яценюка - 1,7%.

По данным социологов, Тимошенко лидирует практически во всех областях центра и части запада. При этом она входит в тройку лидеров почти во всех областях. Уровень поддержки Тимошенко более-менее равномерный во всех областях центра, севера, запада и частично юга. 

Порошенко имеет сильные позиции в части областей запада и Киеве, а Бойко - в большинстве областей юга и востока Украины, отмечают в Рейтинге. Порошенко больше всего поддерживают в Винницкой области, несколько меньше в областях запада и центра, еще меньше на юге.

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Группа Рейтинг утверждает, что во втором туре президентских выборов в паре Тимошенко-Порошенко за первую проголосуют 30% тех, кто собирается пойти на избирательные участки, а за действующего главу государства - 23%. 28% опрошенных отказались бы участвовать в голосовании второго тура в таких условиях, еще 19% не определились с выбором.

Порошенко победил бы только в трех областях (Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой). Примерно одинаковое количество голосов оба кандидата набрали бы в пяти регионах - Ровенской, Черкасской, Кировоградской и Донецкой областях, а также Киеве. В остальных 17 областях победила бы Тимошенко.

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Следующие президентские выборы состоятся в 2019 году.

Опрос проведен в период с 12 по 28 декабря 2017 года среди 30 тысяч респондентов (по 1200 в каждом регионе) методом личного face-to-face интервью. Опрос не проводился на временно оккупированных территориях. Погрешность - не более 0,6%, по области - не более 2,8%.

Согласно опросу Киевского международного института социологии (проведен 2-14 декабря 2017 года), если бы выборы президента Украины проходили в середине декабря, определившиеся с симпатиями опрошенные избиратели проголосовали бы следующим образом: 7,9% проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 6,5% - за Петра Порошенко, 4,9% - за Анатолия Гриценко, 3,6% - за Юрия Бойко, 3,5% - за Олега Ляшко, 3,2% - за Андрея Садового, 3% - за Вадима Рабиновича, 1,4% - за Владимира Гройсмана, 1,2% - за Олега Тягнибока, 0,4% - за Арсения Яценюка.

По данным опроса, проведенного компаниями Социс, КМИС, Рейтинг и Центр Разумкова в ноябре, за Порошенко проголосовали бы 16,1% респондентов, за Тимошенко - 14,4%, за Вакарчука - 12,1%, за Бойко и Гриценко - по 9,3%, за Рабиновича - 7,9%, за Ляшко - 7,5% определившихся опрошенных избирателей.

Читайте также: Тимошенко впереди Порошенко: президентский опрос на декабрь-2017 (опрос от Разумкова)

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ЛIГАБiзнесIнформ
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