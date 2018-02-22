Парубий заявил о пропаже Бакулина

По словам спикера Рады, нардеп Евгений Бакулин, с которого Генпрокуратура просит снять неприкосновенность и арестовать, не выходит на связь

Народный депутат от Оппоблока Евгений Бакулин, с которого Генпрокуратура просит снять неприкосновенность и арестовать, не выходит на связь. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Парубий напомнил, что направил представления ГПУ как в регламентный комитет, так и на ознакомление депутатам, передает корреспондент LIGA.net.

Согласно процедуре, рассмотрение представлений ГПУ должно занять не более 20 дней, если рассмотрение определено как неотложное. "А я как глава Верховной Рады определил его как неотложное", - отметил он.

Из этих 20 дней народному депутату дается пять дней на то, чтобы предоставить свои объяснения. "Насколько мне известно, сейчас он (Бакулин, - ред.) не выходит на связь. Его помощники перестали брать трубку", - сообщил спикер ВР.

Парубий выразил надежду, что решение регламентного комитета будет готово на следующей пленарной неделе, и он сразу поставит его на голосование. "Я убежден, что, как всегда, Верховная Рада даст позитивное заключение", - добавил он.

2 февраля 2018 года Луценко сообщил, что ГПУ будет просить у Рады согласия на привлечение Бакулина к уголовной ответственности по ст. 255 (создание организованной преступной группировки), ст. 191 (хищение государственных средств в особо крупных размерах) и другим статьям УК в рамках дела "вышек Бойко".

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В 2010-2014 годах Бакулин был главой правления НАК Нафтогаз Украины. В марте 2014-го его арестовали по подозрению в нанесении ущерба бюджету на сумму около $4 млрд, однако затем он вышел под залог в 10 млн грн.

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