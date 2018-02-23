Бакулин подозревается в хищении из бюджета более S100 млн - ГПУ

Генпрокурор подчеркнул, что следствие получило "данные о счетах, на которые поступали ворованные деньги"

Народный депутат Евгений Бакулин подозревается хищении из государственного бюджета более S100 млн при закупке так называемых "вышек Бойко". Об этом в интервью изданию Левый берег заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Я подписал представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Бакулина. И это не обычное представление, потому что на самом деле господин Бакулин стоит в один ряд с Арбузовым, Януковичем ... Он подозревается в хищении из государственного бюджета суммы более 100 млн долларов при закупке так называемых "вышек Бойко", - подчеркнул Луценко.

По его словам, следствие получило не только показания бывших и действующих должностных лиц, причастных к этому преступлению, но и данные о счетах, на которые поступали ворованные деньги.

Читайте также: "Вышки Бойко": Бакулин попал в больницу

16 февраля 2018 года генпрокурор подписал представление о лишении депутатской неприкосновенности Бакулина.

Читайте также: Парубий заявил о пропаже Бакулина

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.