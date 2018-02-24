Боевики в Луганске не дали СММ ОБСЕ осмотреть "гуманитарку" из РФ

Вооруженные мужчины не пропустили наблюдателей к машинам в Луганске, а в Донецке команда СММ не рассмотрела, что выгружали из машин

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали колонну машин с якобы гуманитарной помощью из РФ, но осмотреть груз не смогли. Об этом сообщается в отчете миссии от 22 февраля.



Около Новосветловки на временно оккупированной территории Луганской области видели десять белых грузовиков с российскими номерами и надписью "Гуманитарная помощь от Российской Федерации".



Их сопровождали другие машины, колонна заехала на территорию объекта в Луганске по улице Руднева. Двое вооруженных мужчин помешали наблюдателям СММ ОБСЕ проехать на территорию объекта.

Около Полтавского на территории ОРДО зафиксировали 23 грузовика с "гуманитарной помощью". В Донецке наблюдатели видели, как разгружали восемь машин, но рассмотреть содержимое не смогли.

В январе 2018 года вооруженные боевики террористической организации ЛНР также не разрешили наблюдателям СММ ОБСЕ проверить содержимое автомобилей путинского "гумконвоя".

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