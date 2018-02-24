В Луганске снова появилась связь мобильного оператора Vodafone
В Луганске появилась связь мобильного оператора Vodafone. Об этом LIGA.net сообщили местные жители около 12:50 субботы, 24 февраля.
Луганчане рассказали, что снова можно дозвониться через оператора Vodafone.
"Только что появилась связь, смогла без проблем дозвониться маме, однако родственники сообщают, что поскольку сразу стали многие звонить, есть перегрузки и небольшие перебои", - рассказала местная жительница Марина (имя изменено в целях безопасности).
Позже PR-директор Vodafone Виктория Рубан подтвердила, что в Луганске снова появилась связь.
22 февраля в ОРЛО утром пропала мобильная связь Vodafone Ukraine. В компании мобильного оператора Vodafone Ukraine сообщили, что произошел обрыв волоконно-оптической линии, обеспечивающей связь на неподконтрольной Украине территории Луганской области.
24 февраля СММ ОБСЕ заявила, что готова содействовать ремонту и выполнять зеркальное патрулирование.
ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) - территория, на которую распространяется действие закона об "особом статусе"; де-факто - оккупированная часть Донбасса.
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