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В Луганске снова появилась связь мобильного оператора Vodafone

24.02.2018 13:07
По словам местных жителей, снова можно дозвониться через оператора Vodafone, хоть и есть перебои из-за большого количества звонков
В Луганске снова появилась связь мобильного оператора Vodafone
Фото: pixabay.com

В Луганске появилась связь мобильного оператора Vodafone. Об этом LIGA.net сообщили местные жители около 12:50 субботы, 24 февраля.

Луганчане рассказали, что снова можно дозвониться через оператора Vodafone.  

"Только что появилась связь, смогла без проблем дозвониться маме, однако родственники сообщают, что поскольку сразу стали многие звонить, есть перегрузки и небольшие перебои", - рассказала местная жительница Марина (имя изменено в целях безопасности).

Позже PR-директор Vodafone Виктория Рубан подтвердила, что в Луганске снова появилась связь.

22 февраля в ОРЛО утром пропала мобильная связь Vodafone Ukraine. В компании мобильного оператора Vodafone Ukraine сообщили, что произошел обрыв волоконно-оптической линии, обеспечивающей связь на неподконтрольной Украине территории Луганской области.  

24 февраля СММ ОБСЕ заявила, что готова содействовать ремонту и выполнять зеркальное патрулирование.

ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) - территория, на которую распространяется действие закона об "особом статусе"; де-факто - оккупированная часть Донбасса.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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