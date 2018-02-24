В Луганске снова появилась связь мобильного оператора Vodafone

По словам местных жителей, снова можно дозвониться через оператора Vodafone, хоть и есть перебои из-за большого количества звонков

В Луганске появилась связь мобильного оператора Vodafone. Об этом LIGA.net сообщили местные жители около 12:50 субботы, 24 февраля.



Луганчане рассказали, что снова можно дозвониться через оператора Vodafone.

"Только что появилась связь, смогла без проблем дозвониться маме, однако родственники сообщают, что поскольку сразу стали многие звонить, есть перегрузки и небольшие перебои", - рассказала местная жительница Марина (имя изменено в целях безопасности).

Позже PR-директор Vodafone Виктория Рубан подтвердила, что в Луганске снова появилась связь.