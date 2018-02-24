Порошенко против отправки Беларусью миротворцев в Донбасс - СМИ

Президент во время встречи с белорусским политиком Станиславом Шушкевичем согласился с тем, что союзник агрессора не может быть при этом миротворцем

Президент Петр Порошенко в ходе встречи с первым лидером независимой Беларуси, экс-главой белорусского Верховного Совета Станиславом Шушкевичем дал понять, что не поддерживает идею участия Беларуси в миротворческой миссии в Донбассе. Об этом сам Шушкевич рассказал в интервью белорусской редакции Радио Свобода.

"Вот здесь категорически, - и Порошенко после этого сказал, и я это сказал, - что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора. Беларусь - через ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности - ред.) и через соглашение о так называемой Союзном государстве - фактически имеет единое военное формирование с Россией, потому миротворцев из Беларуси не может быть", - заявил политик.

Шушкевич добавил, что "страна-агрессор не может направлять миротворцев в Украину".

На вопрос о том, поддержал ли Порошенко такую позицию, бывший белорусский лидер ответил, что об этом лучше спросить у самого президента Украины.

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"Не было нужды, чтобы он (Порошенко - ред.) поддержал это все. Я убежден, что все, кто участвовал в этом разговоре, были с этим согласны", - отметил он.

Встреча Порошенко и Шушкевича состоялась в Киеве 22 февраля, во время форума Балтийско-Черноморского региона.

18 февраля 2018 года министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что его страна готова участвовать в любых проектах, которые будут способствовать снижению напряженности в Донбассе, в том числе в миротворческой миссии.

В ответ на это в МИД Украины заявили о невозможности участия Беларуси в миротворческой миссии в Донбассе, поскольку это государство является членом Организации договора о коллективной безопасности - военно-политического блока во главе со страной-агрессором РФ.

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