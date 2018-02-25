Польша: Запрет "бандеризма" вступит в силу, а гонений не будет

Поправки к закону об ИНП вступят в законную силу до рассмотрения их Конституционным судом Польши

Обновленный закон об Институте национальной памяти (ИНП) Польши, который в украинских СМИ прозвали запретом "бандеризма", вступит в силу 1 марта, однако преследований тех, кто подпадает под его статьи, пока не будет. Об этом заявили польские политики в ответ на сообщения о том, что из-за давления Израиля, поправки были заморожены, передает Польское радио.

Президент Польши Анджей Дуда направил закон в на рассмотрение Конституционного суда, который вынесет решение не раньше, чем через два месяца, однако в польском Министерстве юстиции сообщили, что до этого времени он не будет заморожен. По словам представителя министерства Яна Кантаки, каждый принятый парламентом и подписанный президентом закон является обязательным к исполнению.



"В Польше действуют нормы, которые говорят, что после принятия закона и подписания его президентом он вступает в силу", - заявил представитель министерства Ян Кантака .



В свою очередь, действие закона не означает, что уже с начала марта прокуратура будет преследовать тех, кто его нарушает.



"Возможные случаи, которые должны подпадать под этот закон, будут очень внимательно каким-то образом анализироваться прокурорами", - уточнил спикер президента Кшиштоф Лапинский.



В субботу израильские СМИ сообщили, что Польша подверглась давлению со стороны Израиля и заморозила закон о ИНП.



Вскоре должен состоятся визит польской делегации в Израиль, чтобы достичь понимания по вопросу действия закона.



"Даты встречи нет, но очень вероятно, что такая встреча состоится", - сказала пресс-секретарь правительства Иоанна Копцинська.



Поправки к закону об ИНП предусматривают уголовную ответственность за публичное приписывание польскому народу ответственности за преступления нацистской Германии и за высказывание "польские лагеря смерти", а также за отрицание участия "украинских националистов" в преступлениях против поляков. За нарушение закон может грозить штраф, либо тюремное заключение сроком до трех лет.



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