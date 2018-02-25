Годовщина Гуты Пеняцкой: Дуда возложил ответственность на Украину

У восстановленного памятника почтили память жертв нацистских отрядов при участии делегации из Польши

В воскресенье, 26 февраля, во Львовской области состоялись траурные мероприятия к 73 годовщине трагедии в селе Гута Пеняцкая, которая произошла 28 февраля 1944 года. Президент Польши Анджей Дуда сказал, что поляки стремятся к хорошим отношения с украинцами на основе исторической правды, а не отрицании преступлений. Об этом сообщает портал Niezalezna

По приглашению римско-католического прихода в Бродах, в Украину прибыли вице-министр иностранных дел Ян Дзедзичак, вице-председатель Института национальной памяти Кшиштоф Шваґжик и глава канцелярии президента РП Адам Квятковский, который выступил с речью от имени польского президента.

"Преступление геноцида, совершенное здесь украинскими солдатами и полицейскими на службе гитлеровского Третьего рейха и украинскими националистами, привело к уничтожению около тысячи человек: польских жителей Гуты Пеняцкой, а также евреев и беженцев из других городов Волыни и Подолья, которых они прятали", - сказал Дуда.



По его словам, "невинная смерть, причиненная только потому, что они поляки, пугает огромной жестокостью". Дуда заявил, что поляки должны "не забывать о преступлениях в Гуте Пеняцкой", "помнить и делать выводы".



Он подчеркнул, что поляки стреляться к хорошим отношениям с украинцами, но будущее следует "строить на основе истины, а не лжи или отрицании".



"Наши страны нуждаются друг в друге, чтобы обе наши страны были сильными и безопасными. Поэтому нам также нужна память и правда о том, что произошло здесь 28 февраля 1944 года. Так, чтобы ничего подобного не происходило снова, и чтобы наши отношения основывались на прочном фундаменте и взаимном доверии ", - сказал польский президент.





















Фото: Varta1

Историческая правда пишет, что 28 февраля 1944 года в Гуте Пеняцкой немецкие каратели уничтожили всю деревню (172 хозяйства) и убили всех жителей (по разным оценкам, от 500 до 800 человек, включая женщин и детей). Спастись удалось одному поляку, который сумел убежать.

Некоторые польские историки возлагали ответственность за убийства в Гуте Пеняцкой на подразделения дивизии войск СС Галичина. Исследователь Андрей Боляновский утверждает, что на то время там не действовал ни один из куреней этой дивизии.

В ночь на 10 января 2017 года вандалы разрушили памятник в селе Гута Пеняцкая. В конце февраля на деньги местной общины его восстановили.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.