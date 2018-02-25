Запад не признает выборы в оккупированном Крыму - постпред при СЕ

Кулеба считает, что политика западных стран относительно выборов в Крыму будет похожа на реакцию мира на оккупацию СССР балтийских стран

Предстоящие выборы президента РФ в оккупированном Крыму не будут признаны международным сообществом. Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий он в эфире телеканала 112 Украина.



"По системе украинской дипломатии уже пошли все необходимые поручения и, в том числе, я их получил в качестве посла в Страсбурге относительно наших шагов, которые мы принять для того, чтобы выборы в Крыму не были признаны ни одной стороной, и чтобы они считались нелегитимными", - заявил он.



Однако, Кулеба отметил, что каждая страна будет самостоятельно определять свою позицию относительно российских выборов.



"Я очень сомневаюсь, что они решат не признавать легитимность Путина в целом. Но я более чем уверен, что будут сделаны четкие акценты и выборы в Крыму не получат никакого международного признания", - сказал постпред Украины при СЕ.



По его словам, политика западных стран относительно выборов в Крыму будет похожа на реакцию мира на оккупацию Советским союзом балтийских стран - "когда не признавалась аннексия этих трех республик (Эстонии, Литвы и Латвии - ред.), но при этом сотрудничали с Советским Союзом".



Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года - в четвертую годовщину оккупации украинского полуострова Крым.

23 февраля 2018 года глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина будет добиваться введения санкций против всех, кто будет привлечен к незаконному проведению выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

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